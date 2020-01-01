أخبار الزمالك اليوم | مدرب سابق يكشف عن محاولة ضم عبدالله السعيد عام 2008

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ..

محمد حلمي : طلبت ضم عبدالله السعيد للزمالك في 2008

أكد المدير الفني السابق لنادي الزمالك محمد حلمي أنه طلب التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، من إدارة القلعة البيضاء في عام 2008، ولكن الإدارة لم تهتم برأيه.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "ذهبت لممدوح عباس رئيس الزمالك في عام 2008، وقلت له إنه يجب تجديد الفرقة، وطلبت التعاقد مع السعيد ولكنهم رفضوا".

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خالد الغندور : تصريحات فيكن جيزميجيان في الكواليس كانت مختلفة

صرح خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم عبر فضائية الزمالك بأن ما قاله فيكن جيزميجيان المسئول السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مختلف تمامًا عما تحدث به في الكواليس.

وقال الغندور عبر فضائية الزمالك: "ما قاله دكتور فيكن على الهواء كان احترامًا للعشرة والعلاقة الطويلة مع الاستاذ مصطفى مراد فهمي وبعض الأشخاص داخل الاتحاد الإفريقي."

مدرب أحمال الزمالك السابق : أيمن حفني قادر على اللعب في برشلونة ولكن

قال مارسيو سامبايو مخطط الأحمال السابق بنادي الزمالك، أن أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق وقت كان متواجداً مع الفريق يمتلك مستويات فنية وإمكانيات تؤهله للعب في برشلونة، لكنه يعاني كثيراً على المستوى البدني.

الزمالك يواصل البحث عن ظهير أيمن

يسعى نادي الزمالك لتعزيز الجبهة اليمنى له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض هروب حمدي النقاز خلال الفترة الماضية، ولا يتبقى في هذا المركز سوى حازم إمام.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع 4 لاعبين في هذا المركز، فضلاً عن السعي لتجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.