أخبار الزمالك اليوم | فرصة لبامبو وعنتر .. وأحداد الأفضل بالرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ..

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حميد أحداد أفضل لاعب بصفوف الرجاء عن شهر يوليو

حصل حميد أحداد، مهاجم فريق نادي الرجاء البيضاوي، المنضم من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة، على جائزة أفضل لاعب في شهر يوليو.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اختيار أحداد لاعب الشهر، بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفريق.

أمير مرتضى: الفوز على المصري مهم لثلاثة أسباب

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فوز فريقه على المصري البورسعيدي مهم للغاية، لثلاثة أسباب.

أمير مرتضى قال عبر قناة الزمالك: "الفوز مهم بعد غياب 4 أشهر عن الكرة، بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "البداية بانتصار تحدث الفارق مع الفريق معنويًا، وكذل الفوز جاء على الرغم من ظروف الإصابات والإيقافات، ومشاركة لاعبين لم يلعبوا كثيرًا بجوار بعضهم البعض، ورغم ذلك ظهروا على قدر المسؤولية".

الزمالك يكشف مدة غياب أوباما

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، مدة غياب يوسف أوباما، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أوباما سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا، حيث حصل على 4 أيام، قبل بدء التأهيل، ليتبقى أمامه حوالي أسبوع للعودة للتدريبات الجماعية.

ويسعى الزمالك لتجهيز أوباما لمواجهة الأهلي بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر لها 22 أغسطس الجاري.

كارتيرون يدرس منح عنتر وبامبو فرصة أمام الاتحاد السكندري

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح فرصة المشاركة في جزء كبير من مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، لكلًا من الثنائي كريم بامبو ومحمد عنتر.

كارتيرون يدرس تنفيذ فكرة منح جميع البدلاء فرصة المشاركة بصورة أكبر في مباريات الدوري، وفقًا لظروف كل مباراة، ليكون الحكم النهائي عليهم، سواء بالاستمرار أو الرحيل بنهاية الموسم.