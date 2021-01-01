أخبار الزمالك اليوم | كواليس استبعاد فتوح ونصائح شيكابالا للاعب الصاعد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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رسميًا .. استدعاء عبد الله جمعة واستبعاد لاعب الزمالك من معسكر منتخب مصر

أعلن حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء عبد الله جمعة؛ ظهير أيسر الزمالك، لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر. ( طالع التفاصيل )

فتوح يوضح سبب استبعاده

كشف أحمد أبو الفتوح؛ ظهير أيسر الزمالك، سبب استبعاده من معسكر منتخب مصر، لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وقال اللاعب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "تعرضت لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، لكنني أجريت مسحتين، جاءت النتيجة سلبية، فلا أعاني من كورونا".

نبيه: نفكر في خوض ودية ثانية

أوضح أسامة نبيه؛ المدرب العام للزمالك، أن فريقه سيخوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، أمام سيراميكا كليوباترا، كما سيتم مناقشة إمكانية خوض ودية ثانية.

وقال نبيه، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "الجهاز الفني يسعى للوصول بالمجموعة الحالية من اللاعبين إلى أعلى معدل فني وبدني في ظل غياب الدوليين، الذين نتمنى أن يعودوا في حالة طبية وفنية جيدة".

وأضاف: "نناقش خلال الساعات القادمة إمكانية خوض ودية ثانية في فترة التوقف، بخلاف ودية سيراميكا".

نصائح شيكابالا للصاعد حديثًا

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك، نصائح لرضا محمد؛ لاعب فريق مواليد 2001، والذي تم تصعيد للمشاركة في مران الفريق الأول.

وطلب شيكا من اللاعب ضرورة التركيز والتمسك بالفرصة، والانصياع لتعليمات الجهاز الفني، مؤكدًا له دعمه الكامل وتقديم المساعدة له.

انتظام بنشرقي في التدريبات

انتظم المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الإثنين، بعدما وصل للقاهرة بالأمس، عقب فترة الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني.