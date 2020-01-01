أخبار الزمالك اليوم | سر تأخر جلسة المثلوثي وعرض برتغالي للمهاجم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ..

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لاعب الزمالك يتلقى عرضًا برتغاليًا

تلقى الإيفواري رزاق سيسيه، جناح فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، عرضًا برتغاليًا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المقابل المادي الضعيف، تسبب في إغلاق الباب أمام العرض البرتغالي.

ويبحث وكيل أعمال سيسيه عن عرضًا يلبي طلبات نادي الزمالك، من أجل الرحيل لدوريات خارجية، في حال عدم حصول الاتحاد السكندري على خدماته بشكل نهائي.

الزمالك: نحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن فريقه يحتاج فقط لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بجانب مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وأشار إسماعيل يوسف خلال تصريحاته لقناة الزمالك، إلى أن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي، لا يوجد به لاعب من نوعية اللاعبين اللذين يناسبون الزمالك، ولكن في الجيل السابق كان هناك علاء ميهوب.

المسحة الطبية تؤخر اجتماع المثلوثي مع مسؤولي الزمالك

تسببت المسحة الطبية التي سيجريها حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، في تأخر اجتماعه مع مسؤولي الزمالك، من أجل إنهاء كافة إجراءات انتقاله للقلعة البيضاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المثلوثي سيخضع لمسحة طبية قبل اجتماعه مع مسؤولي الزمالك، وهو ما أخر اجتماعه مع الإدارة، لتوقيع كافة عقود انتقاله.

شباب المحمدي: الزمالك لم يرد بشكل واضح بشأن أحداد

أكد هشام آيت منا، رئيس مجلس إدارة فريق شباب المحمدية المغربي، على أنه تواصل مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع المهاجم حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آيت قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو مارس" المغربية: "رد الزمالك لم يكن واضحًا، حيث يسعى مسؤوليه لإيجاد حلًا مع نادي الرجاء، بشأن عقد حميد أحداد الذي انتهى في 30 يونيو الماضي".