أخبار الزمالك اليوم | سبب توقف المفاوضات مع "وادي" وميدو يتحدث عن رئاسة النادي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 24 أبريل 2020 ..

تقارير: الزمالك يقدم عرضًا مغريًا للوداد المغربي لضم الكرتي

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أوصى بالتعاقد مع وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ( طالع التفاصيل )

عقوبة فيفا توقف مفاوضات الزمالك والمصري بشأن عراقي ووادي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، سبب توقف مفاوضات الزمالك والمصري البورسعيدي بشأن ضم كلًا من كريم عراقي ومحمود وادي.

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وجاء تأجيل المفاوضات بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المصري البورسعيدي بوقف القيد بسبب قضية شيخ موكورو.

ميدو: أتمنى تولي رئاسة الزمالك في المستقبل

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أمنيته في تولي رئاسة النادي في المستقبل، لكنه لم يخطط لهذا في الوقت الحالي.

وقال ميدو في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "أنا واثق أنني سأكون رئيسًا لنادي الزمالك يومًا ما وأشعر بالفخر لرغبة الجماهير لتولي هذا المنصب".

الزمالك: لم نحدد مدة تجديد عقد كارتيرون

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك على عدم تحديد مدة عقد كارتيرون الجديد مع الأبيض المزعم توقيعه خلال الأيام المقبلة.

وقال أنور في تصريحات إذاعية: "لم نتطرق إلى مدة تجديد التعاقد، ولا توجد أزمة بيننا ولكن التجديد سيكون حسب الارتباطات القادمة ومازلنا لا نعلم متى تعود البطولات".