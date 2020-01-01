أخبار الزمالك اليوم | رسالة ليفاندوفسكي .. وتصريحات باتشيكو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

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كارتيرون: طراز الأهلي "أوروبي" .. ورئيس الزمالك "يطلق النيران"

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لفريق التعاون السعودي، والأهلي والزمالك السابق، عن الفوارق بين الفريقين، قبل المباراة المنتظرة بينهما، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الزمالك يلتقي الأهلي مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، بدون حضور جماهيري. " اقرأ التفاصيل "

استبعاد رضوان جيد من تحكيم نهائي إفريقيا "لأسباب غير معروفة"

أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد، حكم تقنية الفيديو "VAR" ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي و الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا .

الأهلي يحل ضيفًا على الزمالك مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي لن تشهد حضورًا جماهيريًا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "

باتشيكو: واجهنا ظروف صعبة وهدفنا إهداء دوري الأبطال كهدية لجماهيرنا

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن حظوظ فريقه في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد وصوله إلى المباراة النهائية أمام الأهلي.

الزمالك سيواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى مصطفى محمد قبل النهائي الإفريقي

حرص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، على توجيه رسالة إلى مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سيواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "