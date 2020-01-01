أخبار الزمالك اليوم | رسالة شكر من الغندور ومصطفى محمد يرد على المنتقدين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ..

مدرب الزمالك السابق يكشف إمكانيات كهربا وطارق حامد

صرح لويس جوستافو مدرب أحمال الزمالك السابق في عهد البرازيلي ماركوس باكيتا بأن محمود عبدالمنعم "كهربا" وطارق حامد كان بإمكانهم تحقيق نجاح محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وقال لويس جوستافو في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نحن لا نعلم السبب وراء العمل لفترة قصيرة في نادي الزمالك، لأننا أتينا إلى مصر بهدف الاستمرار فترة طويلة وتحقيق النجاح."

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مرتضى منصور يُعلن عن موعد الاجتماع مع الجنايني

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تلقيه دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، للحضور يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مستقبل الدوري ووضع اللائحة.

وطالب مرتضى في مداخلة تليفزيونية بقناة الزمالك، جميع رؤساء الأندية بحضور الجلسة ليسير رأي الأغلبية على الجميع.

مصطفى محمد يرد على منتقدي حفل زفافه

قال مصطفى محمد، لاعب الزمالك، إن الحضور في حفل "كتب كتابه" التزموا بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وكان الزمالك قد أعلن أن مصطفى محمد قد حصل على إذن المدير الفني الفرنسي لفريقه باتريس كارتيرون لعقد "كتب كتابه" مساء الأربعاء الماضي.

خالد الغندور يشكر العديد من الأسماء

وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق الشكر لعدد من الأشخاص بعد مساندتهم له منذ الإعلان عن إصابة طفلته بفيروس كورونا مساء أمس الأربعاء.