أخبار الزمالك اليوم | رسالة قوية من حسام حسن، وعودة الثنائي المغربي للتشكيل الأساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ..

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الزمالك يستأنف تدريباته وكارتيرون يُقرر الاعتماد على الثنائي المغربي

يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، وقد قرر المدرب باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين لعبوا أمام الاتحاد راحة من المران.

وقرر المدرب الفرنسي الاعتماد على الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في التشكيل الأساسي لمواجهة مصر المقاصة القادمة في الدوري المصري.

حسام حسن: شرف لنا أن لعبنا في الزمالك

قال حسام حسن أن مصطفى عبده تحدث معه وطلب منه أن يكون ضيفه في واحدة من الحلقات الأولى لبرنامجه الجديد على قناة النادي الأهلي، وأنه وافق دون مقابل مادي حبًا في "المجري" والنادي الأهلي، مشددًا على أنه لا يبحث عن الظهور في الإعلام ولا يحبه.

أضاف "وجدنا بعد ذلك اعتراضات لأننا لعبنا في الزمالك، لنا الشرف أن لعبنا ونجحنا مع الفريق الأبيض، البعض من لاعبي الأهلي لعبوا مع الزمالك وفشلوا مثل زكريا ناصف وأيمن شوقي".

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نجم الأهلي السابق يتحدث عن آلية اختيار مدرب المنتخب المصري ويُعلق على استبعاده من الترشيحات. التفاصيل هنا

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة