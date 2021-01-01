أخبار الزمالك اليوم | حقيقة مفاوضات المساكني .. وخربين لاعبًا حرًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 7 يناير 2021.

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خاص | وكيل المساكني لـ"جول": موقفنا مع الدحيل واضح .. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف مالك لملوم وكيل أعمال التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري ومنتخب نسور قرطاج، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات من أجل الانضمام لنادي الزمالك المصري خلال الساعات الأخيرة.

النمس نجم الدحيل انتشرت تقارير حوله خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية خروجه من نادي الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما سعى "جول" من أجل التأكد من صحته أيضًا. (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد: أطالب الزمالك بالوضوح معي .. والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى

أكد مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، على أنه لم يتمرد على ناديه، متحدثًا عن سبب تمسكه بالاحتراف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مصطفى قال خلال تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "الزمالك قام بإعارتي مرتين ووافقت، وقرر إعادتي وكنت سعيدًا للغاية لأنها كانت رغبتي، ثم تلقيت عرضًا من فنربخشه التركي، ورفضته، رغم أنه كان أضعاف ما أحصل عليه من القلعة البيضاء، لأن بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت حلمي".

مهاجم الزمالك تابع: "بعدها وصلني عرضًا من أنطاليا سبور ورفضته ولم أفتعل أي مشكلة، وبعدها حصلت على وعد أمام العالم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بأنني سأحترف بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا". (طالع التفاصيل)

محكمة "الكاس" تعلن موعد نظر شكوى الزمالك ضد النقاز

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الخميس، عن موعد نظر الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد اللاعب بسبب هروبه رغم ارتباطه بعقد مع النادي، حيث سيتم نظر الشكوى يوم 14 يناير الجاري من قبل محكمة "الكاس".

خاص | الهلال يتوصل لاتفاق مع عمر خربين لحسم مصيره في الشتوية

أصبح السوري عمر خربين نجم الهلال على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

خربين غاب عن المشاركة أساسيًا بشكل كبير، واستكفى لوشيسكو بالدفع به في بعض الأوقات القليلة خلال الفترة الطويلة الماضية. (طالع التفاصيل)

كلود بويل يتحدث عن صفقة مصطفى محمد

تحدث كلود بويل المدير الفني لسانت إيتيان الفرنسي، اليوم الخميس، عن صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومصيرها خلال الفترة الجارية.

وقال بويل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء باريس سان جيرمان: "هناك بعض الصعوبات التي تواجهنا في الصفقة ولكن لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي".