أخبار الزمالك اليوم | حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف زيزو .. وموقف الشيخ

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 ديسمبر 2020.

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رسميًا .. الزمالك يتعاقد مع حمزة المثلوثي 3 سنوات

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن السابق لفريق الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع المثلوثي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الصفاقسي التونسي، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض. ( طالع التفاصيل )

وكيل زيزو يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف محمد حبشي وكيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حبشي في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، إن ما تردد مؤخرًا عارٍ تمامًا من الصحة واللاعب سعيد للغاية بتواجده في صفوف الزمالك.

وأضاف وكيل زيزو: "اللاعب لا يمتلك أي شروط جزائية في عقده مع الزمالك، ومازال هناك موسمين في اتفاقه مع النادي، ويرحل فقط للاحتراف الخارجي وبموافقة الإدارة".

الكشف عن سبب قد يعطل انضمام أحمد الشيخ للزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تعطل صفقة انتقال أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الدخول في مفاوضات معه من قبل إدارة الكرة بالنادي الأبيض خلال الساعات الأخيرة.

أحمد الشيخ تم رفع اسمه من قائمة النادي الأهلي وخروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، ليكون لاعبًا حرًا، حيث يدخل أيضًا في الصفقة نادي بيراميدز منذ عدة أسابيع من أجل ضم لاعب المقاصة السابق. ( طالع التفاصيل )

استبعاد كاسونجو وضم 29 لاعبًا .. الزمالك يعلن قائمته المحلية

أعلن نادي الزمالك، عن قائمته المحلية، والتي سيشارك بها في بطولاته المحلية لموسم 2020-2021، حيث شهدت ضم 29 لاعبًا، وذلك بعد انتهاء موسم الفريق الأبيض، بالخروج من كأس مصر.

الزمالك ودع كأس مصر أمس الثلاثاء، بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي كأس مصر، لينهي الفريق موسمه بدون حصول على أي بطولة. ( طالع التفاصيل )

أشرف قاسم: رواتب اللاعبين ستصل لهم قريبًا

أكد أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك على وجود مبلغ مالي بسيط داخل خزينة القلعة البيضاء عند تسلم الإدارة الجديدة للنادي.

وقال قاسم في تصريحات لنادي الزمالك: "نحاول جميعنا من توفير أموال من مصادر خارجية حتى لا تحدث مشاكل في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "تدبرنا الأمر وحولنا رواتب الجهاز الفني بالكامل إلى حساباتهم الفنية".

وتابع قاسم: "جميع أفراد اللاعبين سيحصلون على رواتبهم عقب مران يوم السبت القادم، أي عقب أول مران بعد فترة الراحة".

رسميًا .. محمد حسن ينضم لسيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن ضم محمد حسن لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وكان محمد حسن خلال الموسم الماضي يشارك في فرص ضئيلة للغاية مع الفارس الأبيض وهو ما دفعه للرحيل عن القلعة البيضاء.

وانضم حسن للزمالك موسم 2018 - 2019 قادمًا من نادي وادي دجلة وقتها قبل الابتعاد عن المشاركة بشكل أساسي.

بنشرقي ووكيله يكذبان ميدو

حرص المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، على الرد على ما تردد خلال الساعات الماضية عما انتشر حول طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم استقرار النادي بحل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور. ( طالع التفاصيل )

الزمالك يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبيه

أعلن عبد الحليم علي؛ مدير الكرة بالزمالك، فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأكد العندليب أن مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تدخل في الممنوعات خلال الفترة المقبلة، محذرًا اللاعبين من استخدام حساباتهم الخاصة.

وجاء القرار من أجل فرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة.

لاعب الأهلي معروض على الزمالك

أكد موقع "في الجول" المصري أن أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي، عرضه المقربون على نادي الزمالك، بعدما تقرر رفع اسمه من قائمة الشياطين الحمر المحلية والإفريقية.

وأوضح الموقع أن مسؤولي الأبيض يدرسون إمكانية ضمه، قبل الرد بشكل رسمي.

رسميًا .. كاف يعلن عقوبة الشحات بعد أحداث نهائي القرن

أعلن النادي الأهلي المصري تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بالعقوبات التي تم توقيعها على لاعب الفريق حسين الشحات، على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )