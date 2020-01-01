أخبار الزمالك اليوم | تطورات قضية حمدي النقاز وتصريحات نارية من حسام حسن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 أبريل

سيطرت تطورات قضية حمدي النقاز مع نادي الزمالك المصري ، وفرض عقوبة على النادي الأبيض، على أخبار اليوم الأربعاء 15 أبريل للقلعة البيضاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ..

فيديو .. النقاز: لا مصالحة مع الزمالك وأرحب باللعب للأهلي

أكد التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك السابق، أنه لا توجد أي نية لديه للتصالح مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالعودة لمصر لأي نادٍ آخر.(طالع التفاصيل)

فيديو .. محامي النقاز يثبت خداع الزمالك ويؤكد: إما الدفع أو الهبوط

رد أنيس بن ميم؛ وكيل التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك السابق، بشكل قاطع على تكذيب مسؤولي القلعة البيضاء له وللاعب بشأن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن الأبيض أصبح محاصرًا بعقوبات الفيفا.(طالع التفاصيل)

حكاية مصرية - عندما راح 48 مشجعًا من جماهير الزمالك ضحية لمباراة ودية

نواصل في رصد بعض الحكايات من تاريخ الأندية المصرية وبطولات كرة القدم في مصر، استكمالًا لسلسلة "جول" لرصد بعض القصص المنسية في طيات تاريخ الكرة المصرية.

كوارث عدة مرت على كرة القدم بشكل عام، وتعد أبرزها هي كارثة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا للزمالك وأيضًا أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا. (طالع التفاصيل)

حسام حسن: الأهلي رفض عودتي بعد الموسم الأول مع الزمالك

أجرى حسام حسن حوارًا مع قناة أون تايم سبورت كشف خلاله عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عودته لصفوف الفريق بعد الموسم الأول له مع الزمالك.(طالع التفاصيل)