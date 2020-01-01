أخبار الزمالك اليوم | تحرك من "الأعلى الإعلام" ومصير أبو جبل و أوناجم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ..

كارتيرون يتجاهل ضم مدرب أحمال

تمسك باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك، بعدم ضم مدرب أحمال للفريق في الموسم الجديد، خصوصًا أن الفريق وصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية، في ظل عدم وجود مدرب متخصص للأحمال في الفريق، بالإضافة إلى أن الجهاز الفني المعاون له يضم مجموعة تمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للارتقاء بالمستويات البدنية للاعبين.

شوبير يؤكد بقاء فرجاني ساسي في الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فرجاني ساسي سعيد في نادي الزمالك، مشددًا على أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف شوبير أن اللاعب التونسي مدعوم بحب كبير من جمهور الزمالك، وعقده مميز ماليًا، وكل طلباته مُجابة، وبالتالي لن يفكر في الرحيل.

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كارتيرون يُخطط لعودة تدريبات الزمالك

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعات دورية مع الجهاز المعاون له بهدف الترتيب للمرحلة المقبلة وعودة التدريبات.

واستقر الجهاز الفني بحسب مصدر داخل الجهاز، على تقسيم الفريق لمجموعتين بواقع 15 لاعبًا في كل مران على أن يكونوا في موعدين متتاليين مع تقسيم عمال غرف الملابس على جزئين على أن يأتي الفريق للمران إلى استاد عبداللطيف أبو رجيلة دون استخدام غرفة الملابس بشكل مبدئي.

مرتضى منصور يرفض تصريحات فاروق جعفر وخالد الغندور

عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رفضه لما قاله فاروق جعفر نجم السابق الأسبق عبر قناة النادي، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بمحاسبة خالد الغندور الإعلامي بالقناة بسبب ما قاله من تصريحات ورسائل للأهلي وسيد عبدالحفيظ.

وكان خالد الغندور قد وجه رسالة شكر للنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد دعم الأخير له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).