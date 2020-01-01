أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد كارتيرون اليوم والتمسك بملف نادي القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 13 يونيو 2020 ..

مرتضى منصور يرد على مبادرة مجدي عبدالغني

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، والتي دعا فيها قطبي الكرة المصرية للتسامح وعدم بث الفتنة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" ردًا على عبدالغني: "سمحت لهم بالاحتفال بك في ذكرى هدفك التاريخي في كأس العالم 1990، لكن هل اكتشفت مع أحمد شوبير وباء فيروس كورونا عندما قامت قناة الزمالك بالرد على ما يحدث في قناة الأهلي وتصرفات محمود الخطيب (رئيس النادي)؟".

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كريم العراقي ينفي تلقي عروض من الأهلي والزمالك

صرح كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أنه لم يتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك، قائلًا أن المصري رفض عرضًا برتغاليًا قيمته مليون دولار.

وقال العراقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أتعامل مع دكتور استراتيجي من أجل تخطيط الفترة المستقبلية بناء على رؤيتي ورغبتي في اللعب خارج مصر ومن يساعدني على تحقيق هذه الرؤية سأقبل به."

تجديد عقد كارتيرون اليوم

أعلنت قناة الزمالك أنه سيتم حسم تجديد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم السبت.

وقال طارق يحيى في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك" مساء أمس الجمعة: "سيتم غدًا السبت حسم ملف التجديد مع كارتيرون، وأبلغنا بذلك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".

الزمالك يتمسك بملف نادي القرن

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، التراجع بشكل نهائي في قضية نادي القرن الإفريقي.

وتصر إدارة الزمالك على الاستمرار في قضية استعادة لقب نادي القرن .