أخبار الزمالك اليوم | رد أمير مرتضى على عصام عبد المنعم ومطلب سموحة لإقصاء الأبيض من الكأس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

رد أمير مرتضى على تصريح عصام عبد المنعم

رد أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على عصام عبد المنعم؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، والذي طالب فيه بطرد التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الأبيض، من مصر، على إثر اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.

وكتب أمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " للأسف لسة سامع تصريح عصام عبد المنعم بخصوص فرجاني ساسي ورغم اعتراضي على ما فعله ساسي لكنها رياضة ولها قوانين تحكمها!! مستغرب من كم الجهل والعنصرية في تصريحه،عاماً أحترم الكبير بشرط انه يكون هو اصلاً محترم و متزن، المفروض الناس اللي بتفكر بالطريقة دي هما اللي يترحلوا برة مصر".

للأسف لسة سامع تصريح عصام عبد المنعم بخصوص فرجاني ساسي ورغم اعتراضي على ما فعله ساسي لكنها رياضة ولها قوانين تحكمها!! مستغرب من كم الجهل والعنصرية في تصريحه،عاماً أحترم الكبير بشرط انه يكون هو اصلاً محترم و متزن، المفروض الناس اللي بتفكر بالطريقة دي هما اللي يترحلوا برة مصر — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) October 7, 2020

رسميًا .. سموحة يطالب باحتسابه فائزًا على الزمالك بكأس مصر أو إعادة المباراة

تقدم مجلس إدارة نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للاحتجاج على نتيجة مواجهة الزمالك، مطالبًا باحتساب فريقه فائزًا أو إعادتها. ( طالع التفاصيل )

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )