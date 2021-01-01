أخبار الزمالك اليوم | استياء تركي من مرتضى منصور وصدمة جديدة من الفيفا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 مارس

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 مارس 2021.

فنربخشه عن مصطفى محمد: لن نتعاقد معه ولو كان ميسي!

أعرب إيمري بيلوز أوغلو؛ المدير الرياضي لنادي فنربخشه التركي، عن استيائه من طريقة تعامل مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، مع ناديه خلال المفاوضات لضم المهاجم مصطفى محمد، مؤكدًا أنه لن يتعاقد مع اللاعب ولو مجانًا. ( طالع التفاصيل )

ماركا عن مصطفى محمد: الهرم الرابع لمصر .. أنسى الجماهير فالكاو

تغنت صحيفة "ماركا" الإسبانية بما يقدمه المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي، في الدوري التركي، معتبرة إياه "الهرم الرابع" لمصر. ( طالع التفاصيل )

هل يعود تركي آل الشيخ للاستثمار في مصر بشراء الزمالك؟

أوضح تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، حقيقة ما تردد عن رغبته في شراء نادي الزمالك المصري بمبلغ ضخم خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

بعد أزمة سبورتنج لشبونة .. صدمة جديدة للزمالك من الفيفا

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة عقب أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا، وتهديد بخصم نقاط. ( طالع التفاصيل )

كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

تعرف على عدد أهداف مصطفى محمد مع جلطة سراي في الدوري التركي والزمالك وجميع أندية الدوري المصري الممتاز التي لعب لها، وذلك في جميع البطولات. ( طالع التفاصيل )

بيان رسمي | الزمالك لاتحاد الكرة: نحذركم من عواقب سيئة .. تدخلوا للحفاظ على عناصر اللعبة

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، يوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، موجهًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبة إياها بتحمل المسؤولية كاملة بشأن إجراء الأندية للمسحات الطبية قبل المباريات. ( طالع التفاصيل )

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )