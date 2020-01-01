أخبار الزمالك اليوم | الكشف عن جدول الدوري .. وسلبية مسحة اللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ..

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مدرب الهلال السابق يشيد بشيكابالا

قال سيبيريا المدير الفني للهلال والرائد السابق، إن شيكابالا من اللاعبين الذين كان سعيد بتدريبهم خلال مسيرته.

وأضاف: "كنت سعيد بالعمل مع شيكابالا ومحمد عطوة في الرائد، وهم لاعبان مميزان ولديهم قدرات كبيرة".

رسميًا | جدول مباريات الدوري المصري .. القمة 22 أغسطس

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لشهر أغسطس، بعدما تقرر أن تعود المنافسة بشكل رسمي.(طالع التفاصيل)

سلبية مسحة لاعبي الزمالك تؤكد موعد مباراة بيراميدز

أكد نادي الزمالك اليوم أن مسحة لاعبيه الذين خضعوا لها جاءت سلبية بالكامل، بعد تأكد إصابة محمد كوفي لاعب سموحة بفيروس كورونا ومخالطته للاعبي الأبيض.

وتم تأكيد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الخامسة مساءً غدًا الخميس وديًا، بعد إجراء بيراميدز لمسحة طبية أيضًا وجاءت سلبية بالكامل.(طالع التفاصيل)

مواصلة تأهيل ثنائي الزمالك العائد من إصابة كورونا وطارق حامد

يواصل كلًا من طارق حامد لاعب وسط الزمالك الذي أصيب عضليًا، والثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق العائدان من الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الزمالك تدريبات خفيفة غدًا الخميس قبل لقاء بيراميدز حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد.

إلغاء المباراة الودية بين الزمالك وطلائع الجيش

أكد أحمد زاهر الإداري في نادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم أمام طلائع الجيش، ذلك بعد إعلان إصابة عمرو جمال مهاجم الجيش بفيروس كورونا.

وأكد زاهر أن الجيش طلب إلغاء المباراة تخوفًا من مخالطة عمرو جمال لزملائه من اللاعبين وحرصًا على صحة لاعبي الزمالك.

إصابة بفيروس كورونا في الرجاء المغربي

كشفت مصادر صحفية مغربية عن إصابة إحدى الموظفات الإداريات في نادي الرجاء بفيروس كورونا الجديد، لتكن تلك أول حالة إصابة في النادي المغربي.

وتم عزل الحالة فورًا وسيتم قريبًا إجراء فحوصات جديدة لها بجانب إخضاع جميع المخالطين لها لفحوصات خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أن الرجاء هو منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يُغرم لاعب بيراميدز لصالح الزمالك ويُوقفه حتى السداد

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن شكوى الزمالك ضد لاعبه السابق وحارس مرمى بيراميدز الحالي أحمد الشناوي. التفاصيل هنا

قلق بالدوري المصري .. ظهور 21 مصابًا بفيروس كورونا وتوتر بالزمالك