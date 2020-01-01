أخبار الزمالك اليوم | انتظام الثلاثي في المران، ومسحة طبية جديدة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 8 اغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

حامد والثنائي المغربي يُشاركون في مران الزمالك

أدى الزمالك اليوم مرانه المعتاد في برج العرب بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وكانت البداية بمحاضرة قصيرة من المدرب عن مباراة المصري الأخيرة وأداء اللاعبين خلالها.

وشهد المران تواجد الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد انضمامها للمعسكر عقب خضوعهما لكشف المسحة الطبية، والذي جاءت نتيجته سلبية.

وانخرط في التدريبات كذلك نجم الوسط طارق حامد بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

الزمالك يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية جديدة بهدف التأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وقد أدى اللاعبون ذلك الفحص بعد نهاية المران ظهر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري المصري.

كارتيرون يُقرر مواصلة الاعتماد على حسام أشرف أمام الاتحاد

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مواصلة الزج بالشاب حسام أشرف في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري المصري، بعدما كان قد شارك أمام المصري معوضًا المصاب يوسف أوباما.

استاد القاهرة يكشف عدد المشجعين للأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا