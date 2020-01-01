أخبار الزمالك اليوم | الشوالي معلقًا على النهائي .. ومسحة عاجلة لعبد الله جمعة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020.

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الزمالك يجري مسحة طبية عاجلة لعبد الله جمعة

قرر مسؤولو نادي الزمالك، خضوع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لمسحة طبية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، بعد إعلان الأهلي إصابة شقيقه صالح جمعة بالفيروس.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن المسحة الطبية الخاصة بعبد الله جمعة جاءت كإجراء احترازي، خوفًا من أن يكون خالط شقيقه، حيث لا يمتلك الفريق الأبيض بديلًا له في مباراة الكأس أمام فريق مصر.

باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام مصر

حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لاعبي فريقه من التهاون في مباراة نادي مصر، المقرر لها مساء غدًا السبت، في دور الربع نهائي ببطولة كأس مصر.

باتشيكو أكد في حديثه للاعبي الزمالك، على أن أي نتيجة سلبية، ستؤدي إلى دخول مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بمعنويات منخفضة، وستهز ثقة الجماهير في اللاعبين.

أزمة في نادي مصر قبل مواجهة الزمالك بالكأس

ظهرت أزمة قبل مباراة الزمالك أمام فريق نادي مصر، في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استحواذ شركة "زد" على الأخير.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن اتحاد الكرة المصري، أخطر الإدارة الجديدة لنادي مصر، بأن الفريق سيواجه الزمالك باسمه القديم وقائمته القديمة، وليس بالعناصر الجديدة التي تم التعاقد معها.

إدارة نادي مصر أخطرت اتحاد الكرة بأنه قد تم تسريح القائمة القديمة ولم يتبقى سوى 9 لاعبين فقط في هذه القائمة، ليترك الأمر لاتحاد الكرة الذي سيقرر مصير تلك المواجهة.

عصام الشوالي معلقًا على نهائي دوري الأبطال

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، عن إسناد مهمة تعليق المباراة للمعلق التونسي عصام الشوالي.

وتقام مباراة نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري، حيث سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي لقناة "تايم سبورتس" بتعليق مدحت شلبي.