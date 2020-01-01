أخبار الزمالك اليوم | ساسي على رأس قائمة مباراة الرجاء، وضياع الهدف الفلسطيني

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 13 أكتوبر 2020 ..

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ساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الرجاء

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب بعد قليل لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد القادم.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي سفر جميع اللاعبين المقيدين قاريًا إلى المغرب باستثناء محمود عبد العزيز "زيزو" الغائب منذ فترة طويلة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي.

ومن المقرر أن يلتحق الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بالبعثة في المغرب بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي المغرب وتونس على الترتيب.

وأثار نجم الوسط التونسي القلق حين تحدثت عدة مصادر عن إصابته بفيروس كورونا، لكنه أوضح عدم صحة ذلك فيما بعد وأنه مجرد خالط أحد المصابين، وقد أجرى مسحة طبية يوم أمس جاءت سلبية.

وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحي – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.

الرجاء يرغب بشراء أحداد نهائيًا

أكد موقع le 360 المغربي أن رئيس الرجاء جواد الزيات ينتظر وصول بعثة الزمالك للمغرب للاجتماع مع أمير مرتضى منصور للحديث معه حول شراء حميد أحداد نهائيًا.

الجناح المغربي لعب مع الرجاء معارًا من الزمالك وقد انتهت إعارته بنهاية الدوري المغربي قبل يومين، ويرغب النادي في بقائه نهائيًا لكن الحفاظ عليه لن يكون سهلًا خاصة في ظل رغبة شباب المحمدية التعاقد معه.

هدف الزمالك يعلن انتقاله إلى بيراميدز

أكد الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري انتقاله إلى بيراميدز الموسم القادم، وذلك خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في الدوري المصري يوم أمس.

وارتبط وادي كثيرًا بالانتقال للزمالك لكن تفوق عرض بيراميدز من الناحية المالية لعب دورًا بارزًا في حسم الصفقة لصالحه.

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