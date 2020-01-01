أخبار الزمالك اليوم | خطة بديلة للتعاقد مع بديل كارتيرون وأوناجم يعود

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 ..

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فيديو | آري بابل: الزمالك لم يحترمني وتعامل أمير مرتضى معي مؤسف .. ووكيله: أمامهم فرصة أخيرة

أعرب الأنجولي آري بابل؛ مهاجم أول أغسطس الأنجولي السابق، عن أسفه من طريقة تعامل مسؤولي الزمالك معه، خاصةً أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية ضد النادي.

صاحب الـ26 عامًا قام قبل ثلاثة أشهر بإعلان توقيعه عقد انضمام للقلعة البيضاء بدايةً من الموسم المقبل، ولمدة ثلاث سنوات إلا أن الأبيض لم يمنحه أي مستحقات مالية من وقتها ولم يتواصل معه أيٍ من المسؤولين. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | مرتضى منصور: منحت تعليمات للاعبين بصفع الحكام وتراجعنا عن التعاقد مع جروس لهذا السبب

شن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم محمد معروف، متهمًا إياه بصفع مصطفى محمد؛ مهاجم الفارس الأبيض، خلال مواجهة أسوان، مؤكدًا أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري الممتاز قبل بداية الموسم، بسبب المؤامرات.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمام أسوان أول أمس الجمعة، أمام أسوان بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المحلي، ليحصد بعدها الشياطين الحمر اللقب بشكل رسمي، قبل نهاية الموسم بسبع جولات. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يضع خطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع فيريرا

وضع مسؤولو نادي الزمالك خطة بديلة، في حالة فشل التعاقد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة بعد رفض السويسري كريستيان جروس تولي المسؤولية.

وأشار موقع في الجول إلى أن الزمالك وضع اسم المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، ليكون بديل فيريرا في حالة رفضه تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أوناجم يعود لقائمة الزمالك أمام طنطا

يعود المغربي محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، لقائمة الفريق الأبيض لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أوناجم غاب عن المباراة الأخيرة أمام أسوان، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإنتاج الحربي، التي كانت تسبق مواجهة أسوان.