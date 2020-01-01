أخبار الزمالك اليوم | مفاجأة ثقيلة عن حكم مواجهة الرجاء وترحيب بتأجيل المباراة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 21 أكتوبر 2020 ..

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فيديو | جنش يساند مؤمن زكريا بطريقة مختلفة

واصل محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الزمالك، مساندة زميله بمنتخب مصر ولاعب الأهلي مؤمن زكريا، خلال وعكته الصحية الحالية. ( طالع التفاصيل )

فيديو | سفيان راحيمي يكشف عن رسالة صادمة من حكم مواجهة الزمالك له

فجر سفيان راحيمي؛ لاعب الرجاء المغربي، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه رسالة تلقاها من الحكم الكاميروني نيانت أليوم، الذي أدار مواجهة فريقه أمام الزمالك. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. وزارة الصحة المغربية تمنع الرجاء من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك

أرسلت وزارة الصحة المغربية رسميًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خطابًا إلى إدارة نادي الرجاء، تخطره خلاله بمنعه من السفر إلى مصر. ( طالع التفاصيل )

مرتضى منصور: أوافق على تأجيل مواجهة الرجاء دون انتظار قرار كاف

أعلن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، ترحيبه بتأجيل مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي، تضامنًا مع إصابة تسعة من لاعبي النسور بفيروس كورونا.

وقال منصور، خلال تصريحاته لقناة "الحديث اليوم": "أنا رجل عربي ونحن شعب واحد، لذلك بالطبع أرحب بتأجيل المباراة بمبادرة مني دون انتظار لقرار الكاف".

معسكر مغلق الخميس

يدخل الزمالك غدًا الخميس، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في 24 من الشهر الجاري، بإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.