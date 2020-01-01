أخبار الزمالك اليوم | وكيل ساسي يُوضح الحقيقة، وعقاب كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ..

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وكيل ساسي ينفي الأخبار حول رغبة موكله الرحيل عن الزمالك

قال مهند عون وكيل فرجاني ساسي أن موكله سعيد في الزمالك ولا ينوي الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وكانت أخبارًا قد أثيرت حول رغبة الأهلي في ضم النجم التونسي مع الإشارة لاتصالات بين الطرفين ورغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه، لكن عون نفى كل هذا ووصفه بالأخبار العارية عن الصحة.

وسط حضور العديد من الشخصيات المهمة، الزمالك يفتتح عدد من المنشآت والصالات الرياضية

افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عددًا من المنشآت الجديدة والصالات الرياضية في مقر النادي بميت عقبة وسط حضور عدد من الشخصيات المهمة على رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضر كذلك عدد من نجوم كرة القدم السابقين مثل أيمن منصور وطارق يحيى وعمر النور.

الزمالك يستأنف تدريباته وبرنامج علاجي لحازم إمام

استأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم الجمعة بعد خسارته مساء أمس أمام المقاولون العرب 2-1، وقد أدت المجموعة التي لعبت أمس تدريبات استشفائية فيما أجرى البقية تدريبًا اعتياديًا.

وأعد الجهاز الطبي في الزمالك برنامجًا علاجيًا خاصًا لمدافع الفريق حازم إمام تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية قريبًا، بعد تعرضه أمس لإصابة عضلية.

كارتيرون معرض للعقاب من الاتحاد المصري لكرة القدم

قال سمير جودة مراقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت يوم أمس أن باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض مهدد بالعقاب بغرامة مالية من الاتحاد المصري لكرة القدم لتغيبه عن المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه 2-1.