أخبار الزمالك اليوم | خمس صفقات، وثلاثة حلول لتعويض غياب طارق حامد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ..

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ثلاثة سيناريوهات أمام كارتيرون لتعويض طارق حامد أمام بيراميدز

أفادت مصادر صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لديه ثلاثة سيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز الصعبة والحاسمة في الدوري الأسبوع القادم.

وأوضحت المصادر أن الحل الأول يتمثل بإشراك محمد حسن بجانب فرجاني ساسي لكن الأمر يبدو صعبًا لعدم جاهزية اللاعب بعد، إذ غاب عن المباريات السابقة لمعاناته من إصابة عضلية.

الحل الثاني هو الاستعانة بأحد شباب الفريق، والحديث يدور عن ياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو"، فيما الحل الثالث هو الدفع بيوسف أوباما أو أحمد سيد "زيزو" في الوسط الدفاعي بدلًا من طارق حامد الغائب للإيقاف.

الرئيس: الزمالك أتم خمس صفقات

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجاح النادي في إتمام خمس صفقات لدعم صفوفه الموسم القادم، لكن موضحًا خلال تصريحاته لقناة النادي أنه لن يعلن عن الأسماء سوى بعد نهاية الموسم احترامًا للاعبين الحاليين وحفاظًا على تركيزهم.

المصادر الصحفية كانت قد أكدت تعاقد النادي مع حمزة المثلوثي وآري بابل، فيما يُجري النادي مفاوضات مع بيراميدز للحصول على توقيع عبد الله بكري ورجب بكار ونبيل عماد دونجا.

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