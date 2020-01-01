أخبار الزمالك اليوم | زيزو يعوض حامد والجيش يتابع مواجهة بيراميدز

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ..

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التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة بيراميدز

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز مساء اليوم الخميس، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

كارتيرون يمنح زيزو تعليمات خاصة لتعويض غياب حامد

منح باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعب أحمد السيد زيزو، في المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الخميس، من أجل الدفع به بدلًا من طارق حامد الموقوف بسبب الـ3 إنذارات.

طارق حامد سيغيب عن مواجهة بيراميدز، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة إنبي، التي فاز بها الزمالك بهدف دون رد، كما يغيب محمد حسن البديل الأول لحامد، حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل المتوقع الذي سيلعب به أمام الزمالك، حيث ضم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، إبراهيم عادل.

الهجوم: إبراهيم حسن محمد فاروق إيريك تراوي.

طلائع الجيش يتابع لقاء الزمالك وبيراميدز

يدرس الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، مواجهة الزمالك وبيراميدز جيدًا، قبل المواجهة المنتظرة لفريقه أمام الفريق الأبيض يوم الأحد المقبل.

طلائع الجيش أغلق ملف مباراة أسوان التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ليصب كل تركيزه على مواجهة الزمالك المقرر لها مساء اليوم أمام بيراميدز.