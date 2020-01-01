أخبار الزمالك اليوم | مرتضى منصور يعلن انتهاء مبادئ الأهلي وتحفظ على موعد لقاء الحرس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ..

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ثلاثي الزمالك يزور مؤمن زكريا

قام ثلاثي الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي، بزيارة مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي، المبتعد عن الملاعب، إثر معاناته من مرض في الأعصاب.

وقام شيكابالا بنشر صورة من زيارة زكريا في منزله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أحمد مرتضى: أتمنى نهائي إفريقيا مصريًا

تمنى أحمد مرتضى منصور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ينجح فريقه رفقة الأهلي المصري في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلاقي الأبيض، الرجاء المغربي، والأحمر، الوداد المغربي.

وقال عضو القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورتس": "أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك للنهائي، ثم أن يتوج الأبيض باللقب".

وأضاف: "سنوجه للمغرب لملاقاة الرجاء بطائرة خاصة، وسيترأس البعثة إسماعيل يوسف، لكن كافة أعضاء مجلس الإدارة سيسافرون باستثناء مرتضى منصور".

الزمالك يطالب بتأجيل مواجهة حرس الحدود

طالب أحمد مرتضى؛ عضو مجلس إدارة الزمالك، اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الأبيض أمام حرس الحدود، والمقرر لها 12 من الشهر المقبل، إذ تقام قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال بستة أيام.

وقال أحمد مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "لا داع للتعنت من قبل اتحاد الكرة، نحن نمثل مصر في إفريقيا، فلا بد من مراعاة ذلك خلال تحديد مواعيد المباريات، ونطلب تعديل موعد لقاء الحرس".

مرتضى منصور: مبادئ الأهلي انتهت بسبب كهربا

يرى مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، أن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضرب بمبادئ النادي عرض الحائط، بعدما شارك محمود عبد المنعم "كهربا"، خلال مواجهة الاتحاد السكندري بالأمس.

كهربا كان قد عوقب من سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، بغرامة وصلت إلى مليون جنيه، على إثر مشادة عنيفة نشبت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "اليوم انتهت تمامًا مبادئ الأهلي التي نشأت مع تأسيس النادي منذ عام 1907 بعدما دفع الجهاز الفني بكهربا، هذا اللاعب الذي تعاقد معه الأهلي لمجرد أنه لاعب بالزمالك، في الوقت الذي رفض به المدير الفني ضمه، لأنه سأل عنه مدرب الزمالك الأسبق جروس، وعلم منه أنه يفتعل المشكلات".