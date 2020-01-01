أخبار الزمالك اليوم | قرار صادم من أوباما، ومرتضى منصور "يتبرأ" من تأجيل لقاء الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 24 أكتوبر 2020 ..

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مرتضى منصور يتبرأ من مسؤوليته عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

تبرأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من مسؤوليته عن تأجيل مباراة الفريق ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه سبق وأن رفض تأجيل مباريات المربع الذهبي لمدة شهر لكن الكاف أجلهم رغم ذلك ودون أن يستمع له.

وأضاف في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت "لا أعاني من انفصام في الشخصية، عاتبت الخطيب لعدم موافقته على تأجيل مباراة الأهلي أمام المصري بعد ظهور إصابات كثيرة بفيروس كورونا في النادي البورسعيدي، كيف إذًا أرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء لنفس السبب؟".

"هذا لا يعني أن قراري كان خلف تأجيل المباراة، لقد رفضت سابقًا تأجيل مباريات نصف النهائي لمدة شهر ولم يستمع الكاف لي واتخذ قراره بالتأجيل، وقرار الكاف الجديد لا يوجد به كلمة واحدة تُشير إلى أن التأجيل كان بناءً على موافقة الزمالك، فلماذا الهجوم علينا؟".

أتم "دوري الآن هو إرسال خطاب للاتحاد القاري لتأجيل المباراة النهائية للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، إذ نهدف للحصول على راحة كافية قبل اللقاء".

حازم إمام خارج مباراة الإسماعيلي

أصبح مؤكدًا غياب حازم إمام عن مواجهة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري، والتي ستُلعب أمام الإسماعيلي يوم الإثنين القادم.

ويعود ذلك لعدم تعافي اللاعب تمامًا من إصابته ولرغبة المدرب جايمي باتشيكو عدم المجازفة به ومنحه الفرصة الكاملة للتعافي واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الأول من نوفمبر القادم.

أوباما يطلب تأجيل مفاوضات تجديد العقد إلى يناير

أفادت مصادر صحفية مصرية أن يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الزمالك طلب من مسؤولي النادي تأجيل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم إلى يناير 2021.

ويعود ذلك القرار من جانب اللاعب لرغبته في الاستماع للعروض القادمة من الخارج، سواء من أوروبا أو منطقة الخليج العربي، قبل التوقيع على عقد جديد مع الزمالك.

ويأتي هذا القرار الصادم من جانب اللاعب عكس رغبة النادي وسعيه غلق جميع ملفات تجديد عقود لاعبيه هذا الصيف وقبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك ينفي وجود مفاوضات حول محمد أوناجم

نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر مسؤول في الزمالك نفيه القاطع لوجود أي مفاوضات مع نادي شباب المحمدية المغربي حول جناح الفريق "محمد أوناجم".