أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون أجهش بالبكاء والترجي يوضح موقفه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ..

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الزمالك: عُرض علينا 1500 سيرة ذاتية لمدربين

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقي ناديه حوالي 1500 سيرة ذاتية لمدربين، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

أحمد مرتضى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قمنا بعدد من المقابلات الشخصية مع بعض المدربين (أونلاين) من أجب الحديث عن كافة التفاصيل والأمور".

وتابع: "خلال أسبوع سيتم الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للزمالك".

الترجي: لم نفاوض كارتيرون ونرفض هذه الطريقة

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، ينفي خلاله عن مفاوضاته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق، والذي تولي مهمة تدريب التعاون السعودي أمس الأربعاء.

وجاء في بيان الترجي، أن إدارة النادي التونسي لم تتواصل مع المدرب كارتيرون أو وكيل أعماله، حيث لم يقدم النادي التونسي أي عرضًا للمدرب الفرنسي، مشددًا على رفضه ارتباط اسم النادي في مثل هذه الممارسات التي يتبعها وكلاء اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك بعدما أكد حازم فتوح، وكيل كارتيرون عن تلقيه عرضًا من الترجي التونسي، للتعاقد مع المدرب الفرنسي.

الزمالك: هذه شروطنا للتعاقد مع خليفة كارتيرون

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن شروط ناديه للتعاقد مع مدرب أجنبي آخر، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

أحمد مرتضى قال خلال تصريحات إذاعية: "حصرنا قائمة مرشحين من 4 أو 5 مدربين، ونجري حاليًا مقابلات شخصية عبر الإنترنت، تتضمن الحديث عن التفاصيل المالية".

وتابع: "شروطنا أن يكون مدرب واقعي، على علم وتفهم أنه سينافس على بطولة بعد شهر واحد فقط، ومن الأفضل أن يكون قد حصل على بطولة، ولديه خبرات كبيرة، وليس شرطًا أن يكون سبق له تدريب الزمالك".

وكيله: كارتيرون أجهش بالبكاء بسبب جماهير الزمالك

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال كارتيرون، مدرب الزمالك السابق، على أن موكله قام بدفع الشرط الجزائي والذي قيمته 42 ألف دولار، مشيرًا إلى أن كل ما تردد حول تسديد مبلغ 250 ألف دولار غير صحيح.

فتوح قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أجهش بالبكاء، بسبب حبه لجماهير نادي الزمالك".