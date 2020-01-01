أخبار الزمالك اليوم | أسرار مفاوضات عمر خربين، و7 مباريات حتى موقعة الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2020 ..

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مواعيد مباريات الزمالك قبل موقعة الرجاء في أفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم المصري فجر اليوم مواعيد المباريات المتبقية في الدوري المصري باستثناء الجولة الأخيرة بجانب بعض مباريات كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أسوان في الجولة الـ28 من الدوري يوم 18 سبتمبر الجاري، ومن ثم أمام طنطا في 22، ثم الجونة يوم 27، ثم المصري في الأول من أكتوبر، ومن ثم سيلعب بعد أربعة أيام أمام سموحة في دور الـ16 من كأس مصر ثم وادي دجلة في 8 أكتوبر ضمن الجولة الـ32 وأخيرًا ضد حرس الحدود يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خاص | الزمالك يتواصل مع مهاجم الهلال لضمه، والزعيم يُوضح موقفه

كشفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية عن سعي الزمالك للتعاقد مع مهاجم الهلال، وكذلك أوضحت لنا المصادر موقف الفريق السعودي. التفاصيل هنا

صالح جمعة يُعلق على معاملة رينيه فايلر له

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي أنه لم يتحدث أو يُوقع أي عقود مع الزمالك كما يُشاع مؤخرًا.

إذ قال في تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير "البعض يتحدث عن سعي أخي عبد الله جمعة لنقلي إلى الزمالك، لكنني أنا من يتحدث معه لارتداء قميص الأهلي، عقدي ممتد مع النادي لعامين ولا صحة لما يُقال حول حديثي أو توقيعي للزمالك".

فيديو: هدف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري 2020