أخبار الزمالك اليوم | بروس يرفض المخاطرة باسمه وباتشيكو يحسم مصير 16 لاعبًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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باتشيكو يحسم مصير 16 لاعبًا بالزمالك

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو، من أجل مناقشة مستقبل الفريق، بحضور مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

مرتضى أكد لباتشيكو على أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن 3 ملفات، وهي التعاقدات الجديدة والراحلين وعودة المعارين.

تاتشيكو يواجه أزمة كبير خاصة في ملف المعارين، من أجل حسم مصيرهم من العودة إلى القلعة البيضاء، أو استمرارهم خارج الفريق في الموسم المقبل، حيث يبلغ عدد اللاعبين الذين سيتم تحديد مصيرهم 16 لاعبًا، بين معارين ولاعبين بالفريق.

بروس: رفضت المخطارة باسمي بتدريب الزمالك

أكد هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، على أنه تلقى اتصالات من أجل تدريب الزمالك خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن سبب رفضه العرض.

بروس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "رفضت عرض الزمالك بسبب خطورة الموقف، وهو 3 أسابيع فقط من أجل حصد دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "هناك مخاطرة كبيرة وهي حفظ اللاعبين في 3 أسابيع فقط، بالإضالة إلى المنافسة على المركز الثاني مع بيراميدز رغم أن الناديين مستواهم متقاربين، وإذا كنت وافقت كانت هناك مخاطرة كبيرة على اسمي".

الزمالك يعلن سفره إلى الإسماعيلية لمواجهة سموحة

أعلن نادي الزمالك، عن سفره غدً الأحد إلى مدينة الإسماعيلية، من أجل مواجهة سموحة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وذلك في المواجهة المقرر لها مساء يوم الإثنين.

يأتي ذلك بعد طلب الزمالك بتأجيل المواجهة، ولكن اتحاد الكرة رفض ليتم الاستقرار على طلب تأجيل المباريات القادمة بالدوري.

البدري يوضح تصريحاته بشأن مصطفى محمد

أوضح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحاته بشأن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، مبديًا عن استغرابه واندهاشه من محاولات البعض تناول تصريحاته إلى أمور أخرى بعيدة عن الواقع والمنطق.

البدري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مصطفى محمد مهاجم الزمالك جيد للغاية، ولكنه يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر، حيث يحتاج للتطوير والعمل وبذل الجهد، وهذا ليس معناه خروجه من حساباتنا وترشيحاتنا ضمن القائمة المنتظرة للفراعنة قبل مواجهتي توجو، بل لتشجيع اللاعب ووصوله إلى أفضل حال".