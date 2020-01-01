أخبار الزمالك اليوم | اعتذار فيريرا ورسالته للجماهير، وحسم موقف عواد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ..

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فيريرا يُوجه رسالة لجماهير الزمالك

اعتذر جوسفالدو فيريرا عن قيادة الزمالك خلفًا لباتريس كارتيرون، وقد وجه رسالة لجماهير النادي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أكد خلالها اعتزازه بهم.

مضيفًا "إلى جماهير الزمالك الرائعة، أنا سعيد وفخور حقًا بعرض الزمالك لي لقيادة الفريق مجددًا، ولسوء الحظ لا أستطيع قبول هذا التحدي الجديد في مثل هذا التوقيت المهم للفريق، وذلك لأسباب شخصية وعائلية".

أتم المدرب البرتغالي "أتمنى كمشجع كل التوفيق للفريق وأن يُصبح بطلًا لأفريقيا. ستبقون في قلبي للأبد".

الزمالك يُوافق على رحيل محمد عواد

وافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على رحيل حارس مرمى الفريق محمد عواد الموسم القادم، سواء بالإعارة أو البيع، لكن فقط مقابل العرض المالي المناسب للنادي واللاعب.

وأوضح الرئيس للاعب خلال جلسة جمعتهما معًا أن فرص لعبه مع الفريق أصبحت صعبة في ظل الاعتماد على الثنائي محمود عبد الرزاق جنش ومحمد أبو جبل بجانب الشاب محمد صبحي.

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