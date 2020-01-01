أخبار الزمالك اليوم | الرجاء يتصدر الدوري المغربي ورسالة فرجاني لحامد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

حامد والثنائي المغربي يُشاركون في مران الزمالك

أدى الزمالك اليوم مرانه المعتاد في برج العرب بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وكانت البداية بمحاضرة قصيرة من المدرب عن مباراة المصري الأخيرة وأداء اللاعبين خلالها.

وشهد المران تواجد الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد انضمامها للمعسكر عقب خضوعهما لكشف المسحة الطبية، والذي جاءت نتيجته سلبية.

وانخرط في التدريبات كذلك نجم الوسط طارق حامد بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

الزمالك يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية جديدة بهدف التأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وقد أدى اللاعبون ذلك الفحص بعد نهاية المران ظهر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري المصري.

كارتيرون يُقرر مواصلة الاعتماد على حسام أشرف أمام الاتحاد

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مواصلة الزج بالشاب حسام أشرف في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري المصري، بعدما كان قد شارك أمام المصري معوضًا المصاب يوسف أوباما.

استاد القاهرة يكشف عدد المشجعين للأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا

الأهلي والزمالك يُطالبان اللعب بجماهير في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستاد القاهرة حدد السعة المتاحة. التفاصيل هنا

قبل مواجهة الزمالك .. الرجاء يتصدر ترتيب الدوري المغربي

نجح فريق نادي الرجاء البيضاوي، في تحقيق الفوز على نظيره أولمبيك آسفي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الرجاء تصدر ترتيب الدوري المغربي برصيد 39 نقطة بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن الوداد، الذي سيلعب مباراته أمام أولمبيك خريبكة مساء يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الرجاء البيضاوي لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى طارق حامد

حرص التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى زميله بالفريق الأبيض طارق حامد، بعد عودته إلى تدريبات الفريق، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل.

ساسي نشر عسر حسابه على موقع "تويتر" صورة تجمعه بطارق حامد، معلقًا عليها "السند"، بعد تعافي الأخير من الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن مواجهة المصري الأخيرة.

شكوك حول لحاق مصطفى فحتي بمواجهة الاتحاد السكندري

تحوم شكوك حول قدرة مصطفى فتحي، جناح فريق نادي الزمالك، في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، المقرر له مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصطفى فتحي غاب عن مواجهة الزمالك الماضية أمام المصري البورسعيدي، بسبب معاناته من إصابة عضلية في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.