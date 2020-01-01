أخبار الزمالك اليوم | عرض الرجاء لضم أحداد، والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الاتحاد

يلتقي الزمالك مساء اليوم مع الاتحاد في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وقد استقر المدرب باتريس كارتيرون بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء.

ويتكون التشكيل المتوقع من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، والرباعي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحازم إمام في الدفاع، وثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، بجانب الثلاثي حسام أشرف وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر خلف المهاجم مصطفى محمد.

الرجاء يُجهز عرضًا لضم حميد أحداد من الزمالك

أفادت مصادر صحفية مغربية أن نادي الرجاء يُجهز عرضًا لتقديمه لنادي الزمالك بهدف بقاء مهاجمه المعار من النادي المصري "حميد أحداد" معه الموسم القادم.

ويرغب الرجاء في بقاء أحداد إما بتجديد الإعارة أو ضمه نهائيًا، وسيعرض على الزمالك مهاجمه سفيان رحيمي بجانب مبلغ مادي في محاولة من جانبه لإتمام الصفقة.

فزع في الزمالك .. 16 إصابة بكورونا في صفوف المصري البورسعيدي

أثار اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري الكثير من القلق في الزمالك، نظرًا لأنهما لعبا معًا يوم الخميس الماضي. التفاصيل هنا

الزمالك: 3 خطوات متبقية قبل تقديم "ملف" نادي القرن للمحكمة الرياضية