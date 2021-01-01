أخبار الزمالك اليوم | جديد أزمة إمام عاشور ورفض تأجيل القمة نهائيًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

الزمالك: نرفض تأجيل القمة

أكد عمر الدردير؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ناديه يرفض أي مقترحات لتأجيل القمة أمام الأهلي، كما يرفض إدارتها من قبل طاقم تحكيم مصري.

وقال الدردير، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "نرفض تأجيل القمة ونرفض الحكام المصريين، وإذا تمت هذه القرارات، فهذا يعني تعنت اتحاد الكرة ضد الزمالك وعمله لمصلحة الأهلي".

وأضاف: "لا نقول أننا لن نخوض القمة حال أدارها مصريين، سنضطر للعب، وعلى اتحاد الكرة تحمل المسؤولية".

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ما هي أسباب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ ومتى موعدها الجديد؟

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