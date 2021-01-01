أخبار الزمالك اليوم | شعار جديد، وعودة المثلوثي وفتوح للمران

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

المثلوثي وفتوح يُشاركان في مران الزمالك، وعاشور يتواجد

استأنف الزمالك تدريباته بقيادة باتريس كارتيرون استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا يوم الثالث من أبريل القادم، وقد انخرط في المران الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

فتوح كان قد استبعد من معسكر المنتخب المصري بعد إصابته بنزلة برد، وقد فضل الجهاز الفني للمنتخب استبعاده خوفًا من إصابته بفيروس كورونا رغم أن المسحة الطبية الخاصة به جاءت سلبية.

فيما عاد المثلوثي من تونس يوم أمس بعد حصوله على إجازة وإذن للسفر استغلالًا للتوقف الدولي.

وحضر إمام عاشور التدريب استغلالًا للراحة التي منحها الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي للاعبين اليوم الجمعة.

الزمالك يستأنف ضد حكم فيفا في قضية النقاز

أعلن الموقع الرسمي للزمالك تقدم النادي باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حكمه في قضية التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ عقده من جانب واحد في يناير 2020 وانضم بعدها إلى الترجي التونسي.

وأوضح الموقع الرسمي أن مسؤولي الزمالك تقدموا بمستندات جديدة للفيفا تدعم موقف النادي في القضية التي غُرم بسببها بمبلغ 1.2 مليون دولار لصالح النقاز.

وأضاف بيان الزمالك "واستأنف مسؤولو الزمالك على الحكم الصادر، حيث تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بمستندات جديدة تُفيد بحصول حمدي النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقًا للعقد الموقع بين النادي واللاعب".

الزمالك يُواجه "الأهلي فوق الجميع" بـ "الزمالك أولًا وأخيرًا".

أفاد عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن النادي سيُعلن عن شعاره الخاص به خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة تطوير المنظومة الإعلامية.

الزمالك يُريد وضع شعار يكون على غرار شعار الأهلي الراسخ "الأهلي فوق الجميع"، وقد كشف الدريري خلال تصريحاته لموقع سكاي نيوز عربية أن شعار الأبيض سيكون "الزمالك أولًا وأخيرًا".

مضيفًا "نجهز شعارًا خاصًا هو (الزمالك أولًا وأخيرًا). سيكون شعار جميع عشاق النادي في الفترة المقبلة. لا نملك سوى حب الزمالك أولًا وأخيرًا".

تابع "بدأنا بالفعل تطوير المنظومة الإعلامية للنادي وهذا ظهر من خلال موقعه الرسمي. نبحث أيضًا تطوير مجلة الزمالك وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أفكار جديدة تليق باسم ومكانة الزمالك".

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع ساسي وزيزو .. وموقف محمود كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول مفاوضات ناديه مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا نادي الزمالك، من أجل ضمهما إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى موقف محمود عبد المنعم كهربا من العقوبة الموقعة عليه. التفاصيل هنا