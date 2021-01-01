أخبار الزمالك اليوم | أكبر تحديات كارتيرون وفرص التأهل بدوري أبطال إفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 16 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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تحدي كارتيرون | أزمة هجوم الزمالك بين جدل صناعة الفرص واللمسة الأخيرة

يعيش الزمالك أزمة هجومية حادة هذا الموسم خاصة على صعيد دوري أبطال أفريقيا، إذ لم يُحرز الفريق في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات سوى هدف واحد مما جعل رصيده من الانتصارات 0، السؤال الأهم لدى الجماهير .. هل تلك الأزمة ناتجة عن منظومة لعب الفريق الهجومية وصناعة الفرص؟ أم أنها مجرد سوء اللمسة الأخيرة؟ نُحاول هنا الإجابة. ( طالع التفاصيل )

ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على حسابات صعود الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي تضم أيضًا الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي. ( طالع التفاصيل )

التشكيل المتوقع لمواجهة الترجي

يخوض الزمالك اليوم الثلاثاء، مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يدخل الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

في الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد.

في الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي.

في الهجوم: يوسف أوباما.

شؤون اللاعبين تنصف أيمن حافظ

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية أيمن حافظ؛ المدير الإداري السابق للزمالك، في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن لحافظ مستحقات متأخرة منذ يوليو 2020 وحتى ديسمبر من العام ذاته.