أخبار الزمالك اليوم | كالديرون: الأبيض فاوضني، وحازم إمام ينتقد طريقة التعامل مع باتشيكو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الأربعاء 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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كالديرون: الزمالك والأهلي فاوضاني

أكد جابرييل كالديرون؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، أن ناديي الأهلي والزمالك طلبوا التعاقد معه بالفعل خلال الفترة الماضية.

وقال كالديرون، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "في السنوات العشر الأخيرة فتح الأهلي والزمالك باب المفاوضات معي عدة مرات، لكن في كل مرة تتوقف من جانبهم، وليس من جانبي".

وأضاف: "الزمالك فاوضني آخر مرة منذ شهرين، ولم تتجدد المفاوضات من وقتها، لكنني بالطبع أتمنى خوض أول تجربة في الدوري المصري".

حازم إمام ينتقد موقف الزمالك مع باتشيكو

يرى حازم إمام؛ نجم الزمالك الأسبق، أن أي حديث خلال الفترة الحالية عن رحيل جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للفريق، سيضر بالفارس الأبيض.

وقال إمام، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "من الغريب بالنسبة لي أن هناك أحاديث من داخل الزمالك عن رحيل باتشيكو، الفريق مقبل على مباريات مهمة، وبالطبع فتح أي حديث حول هذا الموضوع سيهز استقرار الفريق".

وأضاف: "إذا كان هناك رغبة في رحيله، فيجب الانتظار لما بعد مواجهة الترجي التونسي، خاصةً وأن باتشيكو ليس سيئًا، هو فقط يحتاج لمدير كرة قوي، يستطيع السيطرة على اللاعبين".

هل يعود مؤمن سليمان؟

أكد مؤمن سليمان؛ المدير الفني الأسبق للزمالك، لإذاعة "أون سبورت" أنه لا توجد أي مفاوضات معه لقيادة الأبيض فنيًا خلال الفترة المقبلة أو حتى التواجد ضمن الجهاز الفني الحالي.

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