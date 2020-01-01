أخبار الزمالك اليوم | نجم الأهلي الهارب معروض على الأبيض والكرتي يرفض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ..

الزمالك: لم نتراجع وأزلنا لافتة "نادي القرن" من أجل حذف شعار كاف فقط

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.( طالع التفاصيل )

اتهام بالتزوير واستدعاء من النيابة - لاعب الأهلي الذي أحرج الزمالك

هل يصل صراع بين ناديين على ضم لاعب مميز إلى القضاء والاتهامات بالتزوير؟ الإجابة إذا كان بالدوري المصري، فحدث ذلك الأمر بالفعل.( طالع التفاصيل )

الزمالك يسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي قريبًا

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.( طالع التفاصيل )

محاولات سعودية لخطف ساسي

يحاول نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تونس الرقمية" أن النادي أرسل عرضًا رسميًا للزمالك من أجل الحصول على خدمات ساسي.

أزمة بسبب أوناجم

كشف موقع "le360" المغربي عن نشوب أزمة بين ناديي الوداد وشباب أطلي خنيفرة المغربيين بسبب محمد أوناجم؛ لاعب الزمالك.

وأوضح الموقع أن خنيفرة يطالب بالحصول على 800 ألف درهم من الوداد كنسبة من انتقال أوناجم للقلعة البيضاء، بعدما حصل من قبل على 700 ألف دولار.

نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

زعمت بعض التقارير الصحفية قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الإيفواري سليماني كوليبالي؛ مهاجم الأهلي الهارب ولاعب النجم الساحلي التونسي الحالي، على نادي الزمالك، للانضمام له في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن ملف اللاعب أمام الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، لحسم مصيره سواء بالموافقة أو الرفض.

الكرتي يرفض الزمالك

أكد وليد الكرتي؛ لاعب وسط الوداد المغربي، أنه لا يفكر في اللعب لأي نادٍ عربي خلال الموسم المقبل، في الوقت الذي ربطته عديد التقارير بنادي الزمالك.

وقال الكرتي، خلال تصريحاته لموقع "المرصد برو" المغربي: "تلقيت عدة عروض عربية خلال الفترة الماضية، لكنها لم تكون مقنعة، وليس لدي أي نية للاحتراف في نادٍ عربي خلال المرحلة المقبلة".

اشتباه في إصابة محمود سعد بكورونا

هناك اشتباه في إصابة محمود سعد؛ نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد.، إذ ظهرت عليه بعض أعراض الفيروس.