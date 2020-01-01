أخبار الزمالك اليوم | إعلان قائمة لقاء المقاولون .. وإصابة رئيس لجنة إدارة النادي بكورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

أسباب سياسية وأول الهابطين .. ماذا حدث في أول نسخة بتاريخ الدوري المصري؟

نسخة جديدة من مسابقة الدوري المصري تنطلق خلال ساعات قليلة، وذلك عندما تقام مباراة إنبي وأسوان في تمام الثانية والنصف ظهرًا، في افتتاح نسخة 2020-2021، وقبل انطلاق النسخة الجديدة، نستعرض سويًا تاريخ انطلاق الدوري عام 1948، وأبرز ما جاء فيه. ( طالع التفاصيل )

باتشيكو يعلن قائمة نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبدالرحيم جنش، محمد عواد

الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، حازم إمام، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، إسلام جابر، كريم بامبو، أحمد سيد زيزو، محمود شيكابالا، أشرف بنشرقي، مصطفى فتحي

الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد

إصابة رئيس لجنة إدارة الزمالك بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، عن إصابة أحمد البكري رئيس اللجنة التي تدير النادي الزمالك بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" إن المستشار أحمد البكري تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

بيان جديد من لجنة إدارة الزمالك

أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، بيانًا بشأن الأزمة المالية ومديونيات النادي وموقفها خلال الفترة المقبلة.

وجاء البيان يؤكد خلاله المسؤولين أن هناك خطة تم وضعها لجدولة الديون وحفظ حقوق النادي خلال الفترة المقبلة، وضخ الكثير من الموارد المالية إلى خزينة النادي.

اعتداء على أيمن يونس وتعرضه لإصابات بالغة

اعتدى بعض الشباب من مشجعي الزمالك على أيمن يونس عضو لجنة الكرة المسؤولة عن إدارة شؤون الفريق، وقد تعرض يونس لإصابات بالغة في ذراعه ورقبته وتحطم زجاج سيارته.

وبدأ الأمر حسب شهود عيان بحديث ساخن بين مجموعة من مشجعي الزمالك وأيمن يونس حول وضع الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى اعتداء من الشباب الغاضب على أيمن يونس، وقد وقع الحادث بعد صلاة الجمعة في مدينة السادس من أكتوبر.

باتشيكو يُخطط للدفع بحازم إمام أمام المقاولون، ومفاضلة بين أحداد وشيكابالا

يُفاضل جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحميد أحداد للبدء بأحدهما مواجهة مصر المقاصة في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري المصري، حيث سيلعب أحدهما بدلًا من يوسف إبراهيم أوباما غير الجاهز بعد.

وقرر المدرب البرتغالي الدفع بحازم إمام في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته اللعب طويلًا.

"صرف النظر" وصفقة وحيدة .. تقييم ميركاتو الزمالك قبل الموسم الجديد

تقييم شامل لسوق انتقالات الزمالك. التفاصيل هنا

تعرف على قائمة الزمالك والصفقات الرسمية والراحلين في ميركاتو صيف 2020

تفاصيل قائمة الزمالك للموسم الجديد. من هنا

الزمالك يكشف عن مصير ساسي وبنشرقي بعد أزمة ديون "المليار ونصف"