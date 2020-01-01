أخبار الزمالك اليوم | العثور على بديل مصطفى محمد وهل يتم التعاقد مع صالح جمعة؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 1 ديسمبر 2020.

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فردان جديدان بلجنة الكرة في الزمالك

أعلن نادي الزمالك انضمام فردين جديدين إلى لجنة الكرة، الأول خالد رفعت؛ مديرًا للتسويق، والثاني نصر عزام؛ مستشارًا قانونيًا للنادي.

الزمالك يعثر على بديل مصطفى محمد

أكد أيمن يونس؛ عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتم التفريط في مهاجم الفريق مصطفى محمد، إلا بعد التعاقد مع البديل المناسب له، موضحًا أنه عثر على بديل سيعرضه على الجهاز الفني.

وقال يونس، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "حتى الآن لا يمتلك اللاعب عرضًا رسميًا، ولن يرحل إلا بعد العثور على بديل، وبالفعل عرضت اسم محترف أجنبي في الدوري المصري على الجهاز الفني لتقييمه، أما إذا لم نتعاقد مع البديل، فسنقنع مصطفى بالبقاء".

هل يضم الزمالك صالح جمعة؟

أوضح أيمن يونس؛ عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، موقفه من ضم صالح جمعة؛ لاعب الوسط الذي فسخ الأهلي عقده بالأمس.

وقال يونس، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "في الحقيقة لا أفكر في الأمر، لكنني سأعرضه على الجهاز الفني ولجنة الكرة، خاصةً أنه لاعب جيدًا جدًا، لولا مشكلاته التي عطلت مسيرته مع الأهلي".

مدرب الزمالك السابق يهنئ الأهلي بلقب إفريقيا

حرص ميتشو؛ المدير الفني السابق للزمالك، على تهنئة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

وكتب ميتشو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك يا صديقي، عندما أردت في سبتمبر 2020 معرفة كل التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي في ساعات وساعات من محادثاتنا التي لا تنتهي، قلت لك أنه لا يمكنك سوى الفوز ولن تخسر أبدًا، وهذه نتيجة عملك الجاد والاهتمام العميق بالتفاصيل".

رسميًا .. مد فترة عمل اتحاد الكرة المصري وتقليص عدد أفراد اللجنة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مد فترة عمل اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة جديدة من أجل إنهاء أعمالها. ( طالع التفاصيل )