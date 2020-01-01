أخبار الزمالك اليوم | إصابات بالجملة .. وتحديد ملعب نهائي أبطال إفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 أكتوبر

يواصل النادي الزمالك استعداده لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في حسم المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي.



وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 ..

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الوصافة في أمان .. الزمالك يحسم المركز الثاني بفوز سهل على الإسماعيلي

حسم الزمالك صراع المركز الثاني في منافسات الدوري المصري الممتاز، بالفوز على نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

كان بيراميدز ينافس الزمالك على المركز الثاني، قبل أن يتم حسمه من قبل الفارس الأبيض، خلال مواجهة الإسماعيلي الذي حقق الفريق الفوز بسهولة. (طالع التفاصيل)

الكشف عن إصابة عبدالله جمعة أمام الإسماعيلي

غادر عبدالله جمعة نجم الزمالك مواجهة الإسماعيلي متأثرًا بإصابته ليثير الخوف في نفوس الجهاز الفني قبل لقاء الرجاء المغربي الهام في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الأحد المقبل.

ووفقًا لما جاء في قناة "أون تايم سبورتس" أن اللاعب يشتكي من شد خفيف بالعضلة الخلفية وسيتواجد بشكل كبير في مواجهة الرجاء المغربي.

صدمة كبيرة في إصابة محمود حمدي الونش

تعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض.

ووفقًا لما جاء في قناة "أون تايم سبورتس" أن الونش يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة قد يغيب على إثره في مواجهة الرجاء المغربي.

اقتراب نهائي دوري أبطال إفريقيا من ملعب "برج العرب"

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي تأكد إقامته في مصر عقب صعود الأهلي إلى النهائي على حساب الوداد، سيقام على ملعب "برج العرب".

ووفقًا لتصريحات مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري لموقع "في الجول": "أن اللقاء سيقام في ملعب برج العرب بعد مطلب من الجهات الأمنية".

باتشيكو يتحدث عن كثرة إصابات الزمالك

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن كثرة الإصابات داخل الفريق خلال الأيام الأخيرة، وقبل مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإسماعيلي: "سعيد بالفوز، وكثرة الإصابات بسبب ضغط المباريات ونتمنى أن نعود سريعًا".