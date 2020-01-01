أخبار الزمالك اليوم | أمير مرتضى يتوعد الأهلي وحقيقة مفاوضات النجم مع كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ..

تقارير - الكشف عن الموعد المتوقع لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا

كشفت صحيفة "LE 360" المغربية عن المواعيد المتوقعة لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.في الموسم الحالي.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام ذهابًا 4 أو5 أو 6 سبتمبر المقبل والإياب 11و12و13 من نفس الشهر على أن يكون النهائي يوم 25 .

خطوتان جديدتان ضد مرتضى منصور .. الأهلي: ليس عليه رقيب والقانون غير كافٍ

قام مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بتصعيد خطواته ضد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، حيث تم تقديم شكوتين جديدتين إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب.

مجلس القلعة الحمراء اتخذ خلال الأيام الماضية عدة خطوات ضد رئيس القلعة البيضاء، بتقديم شكاوى إلى اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية المصرية، على إثر تجاوزاته ضد أعضاء المجلس وتوجيه السباب لهم، عبر قناة ناديه.(طالع التفاصيل)

أمير مرتضى يتوعد الأهلي .. عناوين الصحف المصرية 10 يونيو

تطرق أمير مرتضى للرد على ما جاء في قناة الأهلي: "كان في الأهلي حفلة أمس، ظهر أسلوب جديد من قناة الأهلي بعدما كانوا يقولون الصمت لغة العظماء".(طالع التفاصيل)

النجم الساحلي يكشف حقيقة تفاوضه للتعاقد مع كارتيرون

كشف نادي النجم الساحلي عبر موقع "في الجول" المصري حقيقة رغبته في التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك.

ونفى شكري العميري رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي أن أنباء المفاوضات مع كارتيرون غير صحيحة تمامًا.