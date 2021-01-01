أخبار الزمالك اليوم | كواليس أزمة أشيمبونج .. ولغز عدم تطبيق "VAR" بدوري الأبطال

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 14 فبراير 2021.

الزمالك: نتمنى مواجهة الأهلي بنهائي إفريقيا .. ولم نحتج على حكم المولودية

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن ناديه لم يقدم أي احتجاجات للاتحاد الإفريقي، ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار مواجهة الفريق أمام مولودية الجزائر.

الزمالك تعادل سلبيًا مع مولودية الجزائر، في مواجهة الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء الجمعة. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يديره اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، عن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويرتبط الأهلي والزمالك بمواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما سيلعب بيراميدز في دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. " اقرأ التفاصيل "

طارق يحيى: عدم تطبيق "VAR" لغز كبير

أكد طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك السابق، على أن عدم تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في دوري أبطال إفريقيا، يعد لغزًا كبيرًا، متحدثًا عن تعثر الفريق في مباراة مولودية الجزائر.

يحيى قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها للزمالك كانت واضحة مثل الشمس، ولو كان هناك تقنية فيديو لاحتسبت لصالح الفريق الأبيض".

نادر السيد يكشف كواليس أزمة أشيمبونج

قال نادر السيد خلال تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد ربط بين توقيع نجلي أحمد مع الزمالك، وبين قضية الغاني بنيامين أشيمبونج، مشيرًا إلى أن مسؤولي القلعة البيضاء هم من طلبوا توقيعه لكي يصبح حارس رابع".

السيد تابع: "أشيمبونج رحل من الداخلية إلى الزمالك، ولكنه لم يكن موفقًا، ولذلك انتقل إلى بتروجيت، وبشكل مفاجئ أرسل لي تنازلًا عن كافة مستحقاته للزمالك ورحل، وبعدها توجه إلى الاتحاد الدولي وادعى أنه وقع بالإكراه، وحصل على الحكم في الوقت الذي لم يكن الزمالك يعلم شيئًا عن الواقعة".

وأردف: "عدم حضور الزمالك للجلسات وعدم وجود استئناف أو أي شيء، تسبب في زيادة العقوبة من 750 ألف دولار إلى مليون و 250 ألف دولار، ولكن أشيمبونج عاد لي وطلب اللعب في مصر مجددًا".