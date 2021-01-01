أخبار الزمالك اليوم | طائرة خاصة .. وحقيقة الاستغناء عن مدرب الحراس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 10 فبراير 2021.

الزمالك يسافر إلى السنغال بطائرة خاصة

كشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، عن أن فريق القلعة البيضاء، سيسافر إلى السنغال لمواجهة تونجيت عبر طائرة خاصة يوم 23.

وأشار إبراهيم عبر تصريحات لقناة الزمالك، إلى أن القلعة البيضاء طلبت تأجيل مباراة حرس الحدود، ولم يرد اتحاد الكرة على الطلب حتى الآن، من أجل تفادي الإرهاق.

رئيس مولودية الجزائر: مواجهة الزمالك شبه بطولة لنا

أكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، على أن فريقه يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن القرعة كانت قاسية على فريقه، بالوقوع مع الفريق الأبيض والترجي التونسي.

رئيس النادي الجزائري تابع: "الزمالك فريق قوي ويكفي أنه وصل إلى النهائي النسخة الماضية، ونريد تحقيق نتيجة إيجابية، والانتصار ليس أمر مستبعد".

الزمالك: المنافسة على الدوري ستكون بيننا وبين الأهلي

يرى عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ستنحصر بين فريقه وغريمه التقليدي الأهلي، في ظل نتائج بيراميدز غير المستقرة.

سالم قال خلال تصريحات إذاعية: "المنافسة على صدارة الدوري منحصرة بين القطبين الأهلي والزمالك لا ثالث لهما، وبيراميدز لم يصبح الضلع الثالث، لأن النقاط تتسرب بين قدميه".

حقيقة طلب باتشيكو الاستغناء عن مدرب حراس المرمى

نفى أشرف قاسم، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، ما تردد حول رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، في الاستغناء عن عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

قاسم شدد على أن مدرب حراس المرمى يقوم بدوره على أكمل وجه، ولا توجد أي مطالب من باتشيكو حول رحيله، واستبداله بأي مدرب آخر.