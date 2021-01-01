أخبار الزمالك اليوم | الموافقة على بيع مصطفى محمد، وقيد أحداد أفريقيًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 يناير 2021.

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الزمالك يضم أحداد للقائمة الأفريقية

أفادت مصادر صحفية أن الزمالك قرر إضافة اسم حميد أحداد لقائمته الأفريقية التي تستعد لخوض غمار دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وكان اللاعب قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق بالإعارة أو البيع النهائي وأبدى نادي سموحة بجانب عدة أندية مغربية رغبتها في ضمه، لكن الإدارة الفنية في النادي الأبيض قررت الحفاظ عليه.

من جانب آخر، أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحداد دخل المرحلة النهائية في برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضامة وبات قريبًا من الدخول في التدريبات الجماعية.

شوبير: الزمالك وافق على بيع مصطفى محمد، وعائق واحد أمام إتمام الصفقة

أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء موافقة نادي الزمالك على بيع مصطفى محمد لنادي سانت إتيان الفرنسي، مشيرًا إلى أن اعتذار النادي الفرنسي عما بدر من رئيسه من إساءات تجاه مجلس إدارة الزمالك عبر 3 خطابات رسمية فتح باب المفاوضات من جديد.

وأوضح شوبير أن عائق وحيد يقف أمام إتمام الصفقة رسميًا وهو طريقة دفع المقابل المالي، إذ يرفض النادي المصري مبدأ التقسيط ويُصر على استلام المبلغ بالكامل نقدًا وفورًا.

ظهور نتيجة المسحة الطبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن نتائج المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون قبل مواجهة مصر المقاصة مساء الخميس القادم جاءت سلبية للجميع، مما يؤكد خلو الفريق من إصابات فيروس كورونا.

من جانبهم، خضع اللاعبون لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف مدرب الأحمال جوزيه بيدرو على هامش مران اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمباراة الخميس أمام المقاصة.

كارتيرون يُنصف مصطفى محمد ويكشف: هل وصله عرض من بيراميدز؟

باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك يتحدث عن قضية احتراف مصطفى محمد ووجود عرض من بيراميدز. التفاصيل هنا

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