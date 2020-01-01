أخبار الزمالك اليوم | تأجيل القمة والأسباب .. وتطورات موقف مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 23 ديسمبر 2020.

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رسميًا .. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن تأجيل مباراة القمة المقبلة، بين الأهلي و الزمالك ، والتي كانت مقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كان مقررًا له أن يواجه الزمالك مساء يوم 28 ديسمبر الجاري، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، على ملعب استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

الزمالك: اللجنة المؤقتة تنفذ كل شيء وغياب العدالة يولد التعصب

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، على أن اللجنة المسؤولة عن إدارة ناديه، نفذت أشياءً كثيرة خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي.

اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

ما هي أسباب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ وهل تحدد موعدها الجديد؟

خرجت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري بقرار كان متوقع من قبل العديد من جماهير ومتابعي الكرة المصرية، هو تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى هذا الموسم.

كان من المقرر أن تقام مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وقد تم تحديد موعدها قبل بداية الموسم عند يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، لكن كما اعتدنا في السنوات الأخيرة، فإن الموعد المبدئي للمباراة بين قطبي الكرة المصرية عادةً ما يؤجل. (طالع التفاصيل)

تطورات في موقف مصطفى محمد مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن مصطفى محمد مُصر على الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير المصرية، إلى أن لجنة الكرة بالزمالك وأعضاء اللجنة التي تدير النادي، قطعت له وعدًا بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه سنويًا.

فيديو | حازم إمام: قاضية أفشة والدقيقة 85 أكدا لي أن الزمالك لن يعود للمباراة

كشف حازم إمام؛ قائد الزمالك، كواليس خسارة فريقه للقب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الغريم التقليدي الأهلي ضاعفت من أحزان الزمالكاوية على اللقب. ( طالع التفاصيل )

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

أثبتت الفحص الطبي الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على لاعبي الزمالك أمس الإثنين، إصابة ثنائي الفريق طارق حامد؛ لاعب الوسط، ومحمود علاء؛ المدافع، بفيروس كورونا (كوفيد 19). ( طالع التفاصيل )

الزمالك عن تجديد عقود لاعبيه: مسألة وقت

أكد عصام سالم؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق يعد مسألة وقت فقط لا غير.

وقال سالم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تجديد العقود مسألة وقت فقط، وسننهي كل شيء قبل عام 2021، أطمئن جمهور الزمالك ببقاء فرجاني ساسي، فالتجديد له قريب، نريد التجديد له لمدة موسمين، أما مصطفى محمد فأخطرناه برغبتنا في بقائه، وهو يعلم تمامًا أننا نهدف لمصلحته، سندرس احترافية بعد أولمبياد طوكيو وهو وافق على ذلك".

وأضاف: "أما بالنسبة لأشرف بنشرقي فقد حصل على كافة مستحقاته المتأخرة، كانت كثيرة، انهيناها كلها، ولا يزال عقده مستمر معنا لمدة موسمين مقبلين".

اللجنة الثلاثية: لا نية لتأجيل القمة

أكد أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا نية لتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في 28 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي.

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "لا نية للتأجيل، اللائحة تنص على إقامة المباراة حتى مع إصابات كورونا الحالية".

وأضاف: "التأجيل سيتم في حالة واحدة فقط ألا وهي رفض الأمن لإقامة المباراة في الموعد المحدد، وهذا لم يحدث".