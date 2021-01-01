أخبار الزمالك اليوم | تحديد سعر مصطفى محمد النهائي، وأفضل لاعب في 2020

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 8 يناير 2021.

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الزمالك يُحدد سعر مصطفى محمد النهائي

أوضح طارق يحيى الإعلامي في قناة الزمالك الرسمية أن عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد وصل إلى 4 ملايين دولار تُدفع نصفها الآن والنصف الآخر بعد عام.

وأفاد أن إدارة النادي ردت على العرض بطلب الحصول على 5 ملايين دولار نقدًا وفورًا، بجانب نصف مليون دولار حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا ونصف مليون آخر مقابل وصول اللاعب لعدد محدد من الأهداف، مشيرًا إلى أنهم بانتظار رد النادي الفرنسي.

وكيله: ساسي وصل القاهرة وسيلعب مع الزمالك قريبًا

قال مهند عون أن موكله فرجاني ساسي وصل إلى القاهرة مع عائلته، موضحًا في تصريحاته لموقع يلا كورة أن سفره إلى تونس كان للاطمئنان على صحة والدته.

وأوضح عون أن ساسي سيعود للظهور في مباريات الزمالك خلال الفترة القادمة، إذ كان اللاعب قد غاب عن آخر مباراتين وأكد النادي خروجه من حسابات المدرب جايمي باتشيكو لأن تركيزه حاليًا خارج الملعب وفي سوق الانتقالات.

أشرف بنشرقي لاعب العام في الزمالك

أعلن نادي الزمالك فوز الجناح المغربي أشرف بنشرقي بجائزة لاعب العام في الفريق، وذلك بناءً على تصويت الجماهير.

بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولي المغربي أشرف بن شرقي هو لاعب العام في فريقنا.🔝👏🇲🇦 pic.twitter.com/jfJ85DYv0h — SC (@ZSCOfficial) January 8, 2021

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولي المغربي أشرف بن شرقي هو لاعب العام في فريقنا".

أمير مرتضى يُنصف لاعب الزمالك ويُكذب فاروق جعفر

تعليق مثير من أمير مرتضى منصور حول تصريحات فاروق جعفر. التفاصيل هنا