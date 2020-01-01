أخبار الزمالك اليوم | دور ساسي في حل أزمة منتخب مصر للشباب وهل يرحل مصطفى محمد في صفقة تبادلية؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 17 ديسمبر 2020.

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شباب المحمدية: الزمالك لم يتعامل جيدًا في صفقة أحداد ونتمنى ضم شريف من الأهلي

عبر هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، عن استيائه من طريقة تعامل مسؤولي نادي الزمالك معهم في مفاوضاتهم لضم حميد أحداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن أمنيته في ضم محمد شريف لاعب الأهلي الحالي. ( طالع التفاصيل )

مدحت شلبي: شيكابالا كان يستطيع تخطي ما وصل إليه محمد صلاح

تحدث الإعلامي المصري مدحت شلبي عن موهبة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك، ولكن كانت هناك قرارات أبعدته عن العالمية. ( طالع التفاصيل )

حكام مواجهة الزمالك أمام بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد عادل حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويعاون عادل في المباراة كل من سمير جمال وأحمد صلاح، ومحمود رشدي حكمًا رابعًا.

تدخل فرجاني ساسي لحل أزمة منتخب مصر للشباب

كشف جمال محمد علي؛ نائب رئيس اللجنة الخماسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن دور التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب الزمالك، في حل أزمة بعثة منتخب مصر للشباب المتواجدة حاليًا في تونس، للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وقال جمال، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "المنتخب له ميزانيته المحددة، لكن حدثت متغيرات وطلبوا أموال جديدة، فإذا كنا أرسلناها عبر البنوك، فهذا سيتطلب الانتظار لأيام حتى تصل إلى البعثة، لذلك قام إداري المنتخب بإعطاء الأموال لساسي في القاهرة، وبالفعل وصلتنا بسرعة عن طريق شخص تابع للاعب".

وأضاف: "وصل للبعثة 10 آلاف دولار كتكاليف إجراء المسحات والحجز بالمستشفيات".

الزمالك يرد .. هل يتم استبدال رمضان صبحي بمصطفى محمد؟

أوضح عصام سالم؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية عن رغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدمات مصطفى محمد؛ مهاجم الأبيض، مقابل انتقال رمضان صبحي للقلعة البيضاء.

وقال سالم، خلال تصريحات إذاعية: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لن يدخل مصطفى محمد في أي صفقة تبادلية داخل مصر".