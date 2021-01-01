أخبار الزمالك اليوم | تونسي لتعويض مصطفى محمد، وإنبي يطلب 5 لاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 9 يناير 2021.

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مهاجم تونسي لتعويض مصطفى محمد في الزمالك

أفادت مصادر صحفية تونسية أن سيف الدين الجزيري دخل قائمة المرشحين لدعم هجوم الزمالك وتعويض مصطفى محمد المتوقع رحيله إلى أوروبا هذا الشهر.

وأوضحت صحيفة "تونس الرقمية" أن الجزيري الذي يلعب للمقاولون العرب جذب اهتمام الزمالك بأدائه الجيد جدًا في الدوري المصري خلال الموسمين الأخيرين.

باتشيكو يطلب التخلي عن مصطفى فتحي

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك التخلي عن جناح الفريق مصطفى فتحي بإعارته لأحد الأندية المهتمة بخدماته خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وأوضحت المصادر المتابعة أن الإدارة البيضاء حاولت إقناع المدرب بمنح اللاعب فرصة على الملعب إلا أنه رفض مؤكدًا خروج فتحي من حساباته ومفضلًا إعارته ليحصل على فرص جيدة للعب.

ساسي يتدرب مع المستبعدين من مباراة الجيش

يخوض اللاعبون المستبعدون من مباراة الزمالك وطلائع الجيش تدريبًا تأهيليًا اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويتواجد ضمن المجموعة التونسي فرجاني ساسي بعد عودته من بلاده رفقة عائلته مؤخرًا.

إنبي يطلب الحصول على خماسي الزمالك بالشراء أو الإعارة

أفادت مصادر صحفية أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تواصل مع المسؤولين في الزمالك خاصة أشرف قاسم للاستفسار عن موقف عدد من اللاعبين لرغبته في الاستفادة من خدماتهم مع النادي البترولي سواء بالشراء أو الإعارة خلال يناير الجاري.