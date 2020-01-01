أخبار الزمالك اليوم | اعتداء على أيمن يونس، ومفاضلة بين أحداد وشيكابالا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 ديسمبر 2020.

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اعتداء على أيمن يونس وتعرضه لإصابات بالغة

اعتدى بعض الشباب من مشجعي الزمالك على أيمن يونس عضو لجنة الكرة المسؤولة عن إدارة شؤون الفريق، وقد تعرض يونس لإصابات بالغة في ذراعه ورقبته وتحطم زجاج سيارته.

وبدأ الأمر حسب شهود عيان بحديث ساخن بين مجموعة من مشجعي الزمالك وأيمن يونس حول وضع الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى اعتداء من الشباب الغاضب على أيمن يونس، وقد وقع الحادث بعد صلاة الجمعة في مدينة السادس من أكتوبر.

باتشيكو يُخطط للدفع بحازم إمام أمام المقاولون، ومفاضلة بين أحداد وشيكابالا

يُفاضل جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحميد أحداد للبدء بأحدهما مواجهة مصر المقاصة في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري المصري، حيث سيلعب أحدهما بدلًا من يوسف إبراهيم أوباما غير الجاهز بعد.

وقرر المدرب البرتغالي الدفع بحازم إمام في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته اللعب طويلًا.

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