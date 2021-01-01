أخبار الزمالك اليوم | إعارة عمر السعيد، ورسالة مصطفى محمد للجيش المصري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 31 يناير 2021.

الزمالك يُعلن رسميًا إعارة عمر السعيد للجونة

أعلن الزمالك رسميًا إعارة مهاجمه عمر السعيد للجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك بعد تعاقد النادي مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري مهاجمي المقاصة والمقاولون العرب على الترتيب مساء أمس تعويضًا لرحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

هدف الزمالك ينتقل إلى بيراميدز

أعلن إنبي رسميًا انتقال مدافعه أسامة جلال إلى بيراميدز في صفقة قُدرت تكلفتها الإجمالية بـ15 مليون جنيه مصري دُفع 8 منهًا نقدًا والباقي على قسطين.

جلال كان قد ارتبط بقوة بالانتقال للزمالك وقد دخلت إدارة النادي في مفاوضات لضمه بالفعل قبل أن يتوقف كل شيء بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

مصطفى محمد يشكر القوات المسلحة بعد إتمام إجراءات سفره إلى تركيا

مهاجم الزمالك يُتم انتقاله إلى جلطة سراي بعد تجاوزه عقبة "التجنيد". التفاصيل هنا

بعد فشل مفاوضات الونش .. الأهلي السعودي يطلب مدافع آخر من الزمالك واللاعب يرحب

وضع الجهاز الفني لأهلي جدة السعودي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، عينه على مدافع آخر من نادي الزمالك، بعدما فشلت مفاوضاته مع محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الأبيض.

النادي الجداوي كان قد تقدم بعرض رسمي إلى الونش خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن تمسكت الإدارة باللاعب، رافضة رحيله. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي .. واللاعب يعلق: طموحي المنافسة على كل الألقاب

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع مروان حمدي، مهاجم فريق مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك كان يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعد رحيل مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض إلى جلطة سراي التركي، منذ يومين لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. الزمالك يتعاقد مع سيف الدين الجزيري

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي المقاولون العرب، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

الزمالك يواصل تدعيم صفوفه بمهاجمين، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي احترف في صفوف نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يتخذ خطوة لإنشاء فرع أكتوبر

أعلن عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، عن اتخاذ خطوة كبيرة في إنشاء فرع القلعة البيضاء الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن تم توقيع بروتوكول مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي سيبدأ فورًا بإنشاء الفرع الجديد، بعد وضع التصور للمشروع خلال اليومين القادمين".

وقال عبد العزيز خلال تصريحات لقناة الزمالك: "سيتم تنفيذ المشروع عن طريق شركة تابعة للإنتاج الحربي، سيتم البدء بمبنى اجتماعي وملعب كرة للفريق الأول".